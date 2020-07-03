За добу у Китаї нарахували майже 100 нових захворювань на коронавірус
Про це із посиланням на Національний комітет охорони здоров’я повідомляє Xinhua, передає УКРІНФОРМ.
Зазначається, що всі загиблі проживали на території провінції Хубей.
“Також у п’ятницю 1678 людей були виписані із лікарень після видужання, а кількість важких випадків перебігу захворювання зменшилася на 248 до 5489”, - пише Xinhua.
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї станом на п’ятницю сягнула 80 тисяч 651, з них 22 тисячі 177 пацієнтів досі проходять лікування, 55 тисяч 404 видужали й 3070 людей померли від хвороби.
У Національному комітеті з охорони здоров’я додали, що вірогідне захворювання на COVID-19 ще 502 людей поки не підтвердили, а 26 тисяч 730 осіб, які контактували із хворими, перебувають під медичним наглядом.
Нагадаємо, що світові ціни на продовольство в лютому знизилися вперше за чотири місяці через різке падіння експортних цін на рослинні олії, частково обумовлене побоюванням, що спалах коронавірусу (COVID-19) сповільнить світовий попит.
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