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Ціни на продукти у світі впали через коронавірус - FAО

Індекс продовольчих цін FAO, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, у лютому в середньому становив 180,5 пункту, що на 1,0 відсотка менше порівняно з попереднім місяцем, але все ж на 8,1 відсотка вище, ніж роком раніше
Світові ціни на продовольство в лютому знизилися вперше за чотири місяці через різке падіння експортних цін на рослинні олії, частково обумовлене побоюванням, що спалах коронавірусу (COVID-19) сповільнить світовий попит.
Ціни на продукти у світі впали через коронавірус - FAО

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Індекс продовольчих цін FAO, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, у лютому в середньому становив 180,5 пункту, що на 1,0 відсотка менше порівняно з попереднім місяцем, але все ж на 8,1 відсотка вище, ніж роком раніше.

Індекс цін на рослинні олії знизився на 10,3 відсотка з січня, тоді як міжнародні ціни на пальмову олію впали через збільшення виробництва у Малайзії, тимчасове падіння імпортного попиту в Індії та занепокоєння з приводу поширення COVID-19.

Індекс цін на зернові знизився на 0,9 відсотка у лютому. Ціни на пшеницю були нижчими, що відображало добре забезпечені ринки, тоді як ціни на кукурудзу поступилися через зменшення попиту з боку сектору кормів на тлі очікувань послаблення світової економіки. Натомість міжнародні ціни на рис зросли. Це обумовлено сильним попитом з боку далекосхідних та східноафриканських покупців.

Індекс цін на м’ясо знизився на 2,0 відсотка з січня під впливом скороченого імпорту Китаєм, який вплинув на затримку вантажно-розвантажувальних вантажів у портах. Забій, спричинений посухою в Новій Зеландії, чинив подальший тиск на ціни на м'ясо овець, тоді як зниження імпорту з Азії вплинуло на ціни на м'ясо птиці.

Індекс цін на молочні продукти зріс на 4,6 відсотка через зростання котирувань цін на сир, частково пов'язане зі скороченням виробництва молока в Австралії. Китай, найбільший світовий імпортер сухого молока в світі, через логістичні питання різко зменшив закупівлю сухомолочних порошків.

Індекс цін на цукор зріс на 4,5 відсотка на фоні перспектив зниження виробництва в Індії та Таїланді, в поєднанні з високим світовим попитом на імпорт.

Нагадаємо, що у Києві вводять додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (Covid-19).

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06 03 2020 15:40
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