Страхові компанії підвищать тарифи для суден, які працюють у чорноморських портах рф – Reuters

Підвищення стосується в основному суден, що перевозять російську нафту та продукти. За вантажі з Казахстану доплата не зросла.

Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, що працюють у чорноморських портах росії, про підвищення додаткових платежів, відомих як премії за ризик роботи в умовах війни.



Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Надбавку за військовий ризик запровадили торік після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Після одностороннього виходу країни-агресора із зернової угоди воєнні дії в акваторії російських і українських чорноморських портів загострилися.



Нещодавно рф повідомила про кілька атак на свої чорноморські порти. Поки що вони не вплинули на завантаження нафти з російських портів, але ризики зростають.

Через це доплати за військовий ризик збільшили з приблизно 1% вартості вантажу до майже 1,20-1,25%, повідомили трейдери. Це означає, що кожен рейс коштуватиме на $200 000 більше за один танкер Suezmax (може перевозити 120 000-200 000 тонн), якщо російська нафта постачатиметься до Індії. Загальна вартість доплат становитиме майже $1 млн.

"Хоча ця сума невелика, вона збільшує загальні витрати росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції", – наголошує агентство.

Загальні завантаження сирої нафти з Новоросійська та терміналу КТК становлять близько 2% світових постачань. Експорт нафтопродуктів з чорноморських портів росії складає близько 4 млн тонн на рік.