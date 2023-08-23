Матеріали:
Теми:

Страхові компанії підвищать тарифи для суден, які працюють у чорноморських портах рф – Reuters

23 серпня 2023, 18:05
Страхові компанії підвищать тарифи для суден, які працюють у чорноморських портах рф – Reuters
Джерело: facebook.com/seaportYuzhny
Підвищення стосується в основному суден, що перевозять російську нафту та продукти. За вантажі з Казахстану доплата не зросла.

Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, що працюють у чорноморських портах росії, про підвищення додаткових платежів, відомих як премії за ризик роботи в умовах війни.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Надбавку за військовий ризик запровадили торік після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Після одностороннього виходу країни-агресора із зернової угоди воєнні дії в акваторії російських і українських чорноморських портів загострилися.

Нещодавно рф повідомила про кілька атак на свої чорноморські порти. Поки що вони не вплинули на завантаження нафти з російських портів, але ризики зростають.

Через це доплати за військовий ризик збільшили з приблизно 1% вартості вантажу до майже 1,20-1,25%, повідомили трейдери. Це означає, що кожен рейс коштуватиме на $200 000 більше за один танкер Suezmax (може перевозити 120 000-200 000 тонн), якщо російська нафта постачатиметься до Індії. Загальна вартість доплат становитиме майже $1 млн.

"Хоча ця сума невелика, вона збільшує загальні витрати росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції", – наголошує агентство.

Загальні завантаження сирої нафти з Новоросійська та терміналу КТК становлять близько 2% світових постачань. Експорт нафтопродуктів з чорноморських портів росії складає близько 4 млн тонн на рік.

страховкацінипортвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 09:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється