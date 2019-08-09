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Нідерланди звернулися до Росії із проханням видати Цемаха, - ЗМІ

Володимир Цемах є одним із тих 35 утримуваних Україною людей, які 7 вересня доставлені до Москви у рамках обміну між двома державами
Прокуратура Нідерландів звернулася до Російської Федерації із проханням про екстрадицію Володимира Цемаха, якого підозрює в причетності до катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.
Нідерланди звернулися до Росії із проханням видати Цемаха, - ЗМІ Фото: LB.ua

Про своє звернення до Москви прокуратура Нідерландів поставила до відома родичів загиблих в авіакатастрофі, інформує голландська газета De Volkskrant.

Раніше, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі парламентаріям заявив, що уряд "глибоко шкодує" про передачу Цемаха Росії - для його допиту Україні довелося затримати обмін, який планували закінчити до кінця серпня. Тепер же він виявився недоступний для слідства у справі про збитий MH17, писав Блок.

Прокуратура Нідерландів поки не коментувала інформації.

Після здійсненого обміну засудженими та ув'язненими між Києвом і Москвою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимира Цемаха перед відправкою до Росії допитали голландські слідчі. Також український лідер побоювався, що через це обмін ув'язненими міг не відбутися.

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08 09 2019 11:36
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