Нідерланди звернулися до Росії із проханням видати Цемаха, - ЗМІ Володимир Цемах є одним із тих 35 утримуваних Україною людей, які 7 вересня доставлені до Москви у рамках обміну між двома державами

Прокуратура Нідерландів звернулася до Російської Федерації із проханням про екстрадицію Володимира Цемаха, якого підозрює в причетності до катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Фото: LB.ua

Про своє звернення до Москви прокуратура Нідерландів поставила до відома родичів загиблих в авіакатастрофі, інформує голландська газета De Volkskrant. Раніше, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі парламентаріям заявив, що уряд "глибоко шкодує" про передачу Цемаха Росії - для його допиту Україні довелося затримати обмін, який планували закінчити до кінця серпня. Тепер же він виявився недоступний для слідства у справі про збитий MH17, писав Блок. Прокуратура Нідерландів поки не коментувала інформації. Після здійсненого обміну засудженими та ув'язненими між Києвом і Москвою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимира Цемаха перед відправкою до Росії допитали голландські слідчі. Також український лідер побоювався, що через це обмін ув'язненими міг не відбутися.

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