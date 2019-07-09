Зеленський і Баканов розповіли про деталі обміну полоненими

За словами президента, Цемаха допитали, і не тільки перед обміном

Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявляють, що через питання звільнення Володимира Цемаха, якого вважають одним із головних свідків у справі малайзійського "Боїнга", міг зірватися обмін між Україною і РФ.

"Я не буду називати прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, що від нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - повідомив президент, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Рішення не було спонтанним, а добре виваженим з боку президента, оскільки відсутність Цемаха у списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів з Росією. До речі, як і відсутність прямого авіакоридору з Москви", - заявив глава СБУ.

За словами Баканова, Цемаха було допитано.

"Матеріали долучені до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати. Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до краху МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусиль, щоб винні були покарані... Підкреслюю, що Україна як держава, по-перше, демонструє всьому світу, що рятує своїх громадян за прикладом найсильніших демократій світу - США і Ізраїлю. Згадайте, як у подібних ситуаціях діє держава Ізраїль. У 2006 році за звільнення капрала Гілада Шаліта Ізраїль, не вагаючись, віддав 1035 бойовиків. Адже життя громадянина безцінне", - додав Іван Баканов.

"Я вважаю, що перший етап виконано. Я повинен підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін зробили все, що пообіцяли і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості…Формула була збережена. Це були наші домовленості. Спочатку ми говорили, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог, я дуже радий, що це була наша пропозиція про інший формат, доповнення до наших моряків наших політв'язнів", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, "деякі люди не хотіли", щоб обмін відбувся. Він пообіцяв, що колись ці прізвища стануть відомі.

Зеленський розповів про телефонну розмову з Путіним, що відбулася 7 серпня, під час якої було домовлено про перший етап "розблокування нашого діалогу, перший етап припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій".

За словами президента, переговори будуть продовжуватися: "Я знаю про кримських татар. Це другий етап, зараз ми будемо серйозно працювати і повернемо всіх наших людей. Звільнимо багато людей в Криму. Я не хочу говорити про рік-два-три. Ні, ми хочемо робити все дуже швидко. Тому, найближчим часом. Ми мріємо про це і працюємо. Після цього настане найскладніший етап. Я думаю, що ми разом з вами і всією країною повернемо не тільки наших людей, але й наші території. Дуже скоро, я сподіваюсь, ми матимемо зустріч у "Нормандському форматі", де обговоримо кроки не просто про майбутнє, а про найближче майбутнє. Ми маємо зробити всі кроки, що зупинити цю жахливу війну".

Нагадаємо, що 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може бути причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

"Боїнг" рейсу МН17 упав у Донецькій області 17 липня 2014 року, на борту перебували 298 осіб, усі вони загинули. Розслідування встановило, що літак упав унаслідок влучення ракети, що її випустили з установки "Бук". Пізніше міжнародна слідча група встановила приналежність "Бука" російської військової частини і відновила його маршрут з Росії в Донецьку область, на підконтрольну бойовикам територію, і назад.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Вестербеке раніше повідомив, що процес стосовно них почнеться 9 березня 2020 року в суді Гааги. "Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно будемо переслідувати їх за катастрофу МН17", - підкреслив Вестербеке.