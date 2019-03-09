Прокурор Нідерландів закликав Україну не віддавати Росії причетного до катастрофи MH-17 бойовика Цемаха

Голова Міжнародної слідчої групи з розслідування аварії малайзійського "Боїнга" (JIT, ССД), головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке закликав владу України не допустити передачу Росії бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним і може володіти важливою інформацією і дати свідчення.

Відзначається, що глава JIT направив в прокуратуру України відповідного листа минулої п'ятниці.

"У цьому листі Вестербеке пише, що "на підставі інформації, яка недавно з'явилася, голландська прокуратура розглядає Цемаха як підозрюваного". Вестербеке пише, що наразі не може поділитися інформацією, яка лежить в основі цього статусу, з його українськими колегами", - повідомило видання "NRC Handelsblad", інформує "Інтерфакс-Україна".

Прокурор Нідерландів наголошує на "першорядному значенні" того, що Цемах, перебуваючи під арештом за рішенням українського суду, "залишається "доступним" для "(подальшого) допиту".

При цьому в статті йдеться, що раніше деякі російські та українські ЗМІ писали про те, що Цемах став перешкодою для здійснення обміну полоненими між Україною і РФ.

Нагадаємо, "Боїнг" рейсу МН17 упав у Донецькій області 17 липня 2014 року, на борту перебували 298 осіб, усі вони загинули. Розслідування встановило, що літак упав унаслідок влучення ракети, що її випустили з установки "Бук". Пізніше міжнародна слідча група встановила приналежність "Бука" російської військової частини і відновила його маршрут з Росії в Донецьку область, на підконтрольну бойовикам територію, і назад.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Вестербеке раніше повідомив, що процес стосовно них почнеться 9 березня 2020 року в суді Гааги. "Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно будемо переслідувати їх за катастрофу МН17", - підкреслив Вестербеке.

Цемаха затримали в окупованому Сніжному і вивезли на підконтрольну Україні територію. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines.

3 вересня суд продовжив арешт Цемаха. Коментувати можливу його участь в обміні полоненими з Росією його адвокат відмовився.