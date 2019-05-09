Суд звільнив Цемаха під особисте зобов'язання, - ОНОВЛЕНО (відео)

У четвер, 5 вересня, об 11:00 Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію захисту Володимира Цемаха, який може бути причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року.

"Зміну запобіжного заходу Цемаху задовольнити. Звільнити Цемаха в залі засідання".

Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Суд поклав на Цемаха строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування наступні зобов’язання: прибувати на виклики до слідчого, до суду та прокурора, не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи, інформує "Радіо Свобода".

Водночас електронного браслета Цемах не носитиме.

ОНОВЛЕННЯ. Найманець бойовиків, якого підозрюють у причетності до збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом, Володимир Цемах повернеться на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації.

"Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Прокуратура заперечувала проти задоволення клопотання адвоката Цемаха, адже встановлені не всі співучасники", - наголосив прокурор Олег Пересада в коментарі "Громадському".

На запитання, чи може Україна видати Росії Цемаха у межах обміну ув’язнених, прокурор відповів: "Питання обміну політичне, не в моїй компетенції".

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

"Боїнг" рейсу МН17 упав у Донецькій області 17 липня 2014 року, на борту перебували 298 осіб, усі вони загинули. Розслідування встановило, що літак упав унаслідок влучення ракети, що її випустили з установки "Бук". Пізніше міжнародна слідча група встановила приналежність "Бука" російської військової частини і відновила його маршрут з Росії в Донецьку область, на підконтрольну бойовикам територію, і назад.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Вестербеке раніше повідомив, що процес стосовно них почнеться 9 березня 2020 року в суді Гааги. "Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно будемо переслідувати їх за катастрофу МН17", - підкреслив Вестербеке.