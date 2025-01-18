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Нігерія стала країною-партнером БРІКС

18 січня 2025, 17:19
Нігерія стала країною-партнером БРІКС
Фото: AFP
Наразі серед інших партнерів об’єднання є білорусь, Болівія, Куба, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда й Узбекистан.
Уряд Бразилії оголосив про те, що Нігерія стала офіційно країною-партнером БРІКС.
 
Про це йдеться на сайті бразильського уряду..
 
"Уряд Бразилії вітає рішення уряду Нігерії. Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Цю категорію країн-партнерів було створено на 16-му саміті БРІКС, який відбувся у Казані у жовтні 2024 року", - повідомила бразильська сторона.
 
Нігерія - шоста за чисельністю населення держава у світі та найбільша в Африці, також її еономіка є однією з найбільших економік континенту.
 
Бразилія відзначила, що "Нігерія поділяє інтереси з іншими членами БРІКС".

 

НігеріяБРІКС

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