Нігерія стала країною-партнером БРІКС

Уряд Бразилії оголосив про те, що Нігерія стала офіційно країною-партнером БРІКС.

"Уряд Бразилії вітає рішення уряду Нігерії. Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Цю категорію країн-партнерів було створено на 16-му саміті БРІКС, який відбувся у Казані у жовтні 2024 року", - повідомила бразильська сторона.

Нігерія - шоста за чисельністю населення держава у світі та найбільша в Африці, також її еономіка є однією з найбільших економік континенту.

Бразилія відзначила, що "Нігерія поділяє інтереси з іншими членами БРІКС".