Німеччина надасть €576 млн на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України

Найбільш гострою потребою України через два роки після повномасштабного вторгнення росії є артилерійські боєприпаси.

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів як внесок у план закупівлі боєприпасів для Києва під керівництвом Чехії на суму €576 мільйонів.

Про це повідомляє El Mundo.

Найбільш гострою потребою України через два роки після повномасштабного вторгнення росії є артилерійські боєприпаси, які вичерпуються, оскільки сторони використовують важкі знаряддя, щоб утримувати укріплені позиції, які здебільшого нерухомими вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні в розмірі €478 млн, не рахуючи підтримки чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

"Загальна вартість обох заходів підтримки перевищує мільярд євро", - сказав представник Міністерства оборони Німеччини.

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що Прага виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього необхідне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Греція також готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію.