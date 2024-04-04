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Німеччина негайно почне шукати системи Patriot для України – Кулеба

04 квітня 2024, 18:08
Німеччина негайно почне шукати системи Patriot для України – Кулеба
джерело slovoidilo
Сьогодні на зустрічі Ради Україна-НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Німеччина ініціювала пошук доступних систем ППО Patriot для Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.

"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", - сказав міністр. 

Він підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі: на постачанні систем Patriot.

Попри те, що союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання. 

"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – додав Кулеба. 

Український міністра вважає, що ті міністри, які були в Україні і чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".

"Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО", - підсумував Кулеба. 

Крім того, Шмигаль обговорив із французькою делегацією посилення української ППО

Днями Володимир Зеленський заявив, що 1000 ракет, 2800 "Шахедів" і майже 7 тисяч КАБ росія цього року випустила по Україні.

 

Німеччинапідтримка УкраїниППО Patriot

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