Німеччина негайно почне шукати системи Patriot для України – Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.
"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", - сказав міністр.
Він підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі: на постачанні систем Patriot.
Попри те, що союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.
"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – додав Кулеба.
Український міністра вважає, що ті міністри, які були в Україні і чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".
"Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО", - підсумував Кулеба.
Крім того, Шмигаль обговорив із французькою делегацією посилення української ППО.
Днями Володимир Зеленський заявив, що 1000 ракет, 2800 "Шахедів" і майже 7 тисяч КАБ росія цього року випустила по Україні.