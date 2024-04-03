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1000 ракет, 2800 "Шахедів" і майже 7 тисяч КАБ росія випустила по Україні з цього року – Зеленський

03 квітня 2024, 13:28
1000 ракет, 2800
Фото з відкритих джерел
Сьогодні президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Провів телефонну розмову з Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці. Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік", - написав Зеленський.

Він подякував Прем’єр-міністру за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод. 

Політики домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації. 

Також український президент розповів про ситуацію на полі бою: про російський повітряний терор. Від початку цього року росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "Шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб. 

Зеленський наголосив на посиленні санкційного тиску на рф і створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. 

"У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів. Поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації. Обговорили з Премʼєр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів", - додав він.

 

війна в Україніросія-агресор

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