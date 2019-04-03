НОВИНИМіністерство внутрішніх справ і міністерство юстиції Німеччини домовилися про умови, за яких громадян позбавлятимуть паспортів за участь у діяльності ісламського радикального угруповання "Ісламська держава".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина позбавлятиме свого громадянства бойовиків "Ісламської держави", - ЗМІ
За даними 2018 року, у Сирію та Ірак з метою долучення до "Ісламської держави" поїхали близько тисячі громадян Німеччини
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
За їхньою інформацією, людину зможуть позбавити паспорта, якщо вона повнолітня, має ще одне громадянство й брала участь у боях на боці "Ісламської держави", повідомляє "Громадське" з посиланням на Deutsche Welle.
Deutsche Welle зазначає, що за даними 2018 року, у Сирію та Ірак з метою долучення до "Ісламської держави" поїхали близько тисячі громадян Німеччини. Третина з них повернулася до Німеччини, близько 150 - загинули, інші - потрапили в полон, зазначило видання.
Нагадаємо, що правоохоронні органи Республіки Північна Македонія провели спецоперацію, під час якої було затримано 20 членів угруповання "Ісламська держава".
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04 03 2019 09:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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