Німеччина позбавлятиме свого громадянства бойовиків "Ісламської держави", - ЗМІ

За даними 2018 року, у Сирію та Ірак з метою долучення до "Ісламської держави" поїхали близько тисячі громадян Німеччини

Міністерство внутрішніх справ і міністерство юстиції Німеччини домовилися про умови, за яких громадян позбавлятимуть паспортів за участь у діяльності ісламського радикального угруповання "Ісламська держава".

За їхньою інформацією, людину зможуть позбавити паспорта, якщо вона повнолітня, має ще одне громадянство й брала участь у боях на боці "Ісламської держави", повідомляє "Громадське" з посиланням на Deutsche Welle.

Deutsche Welle зазначає, що за даними 2018 року, у Сирію та Ірак з метою долучення до "Ісламської держави" поїхали близько тисячі громадян Німеччини. Третина з них повернулася до Німеччини, близько 150 - загинули, інші - потрапили в полон, зазначило видання.

Нагадаємо, що правоохоронні органи Республіки Північна Македонія провели спецоперацію, під час якої було затримано 20 членів угруповання "Ісламська держава".