Німеччина проти повернення до формату G8 з участю Росії
В уряді Німеччини наголосили, що Росію виключили з групи найбільш розвинених економік світу через анексію Криму в порушення міжнародного права і дестабілізацію східної України.
"Обидві ситуації зберігаються", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За його словами, як тільки у цьому напрямку будуть якісь зміни, можна буде обговорювати більше залучення Росії.
Нагадаємо, що у вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У 2014 році через агресію Росії проти України учасники G8 прийняли рішення не їхати на черговий саміт у Сочі, провівши його в Брюсселі без участі Росії. Так формат "Великої вісімки" скоротився до G7.
Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "Сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву Група восьми - G8.
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