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ПОЛІТИКА

Німеччина та Норвегія оплатять нові Patriot для України — Зеленський

10 липня 2025, 20:09
Німеччина та Норвегія оплатять нові Patriot для України — Зеленський
president.gov.ua
Президент уточнив, що має позитивний діалог із президентом Дональдом Трампом щодо передачі десяти систем Patriot.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнуті домовленості щодо постачання нових систем протиповітряної оборони Patriot для України. За його словами, Німеччина готова профінансувати закупівлю двох систем, а Норвегія — ще однієї.

"Ми обговорили з партнерами можливість купівлі в Європі та США нових пакетів озброєння. Йдеться насамперед про системи ППО, зокрема Patriot, ракети до них, артилерію та інше озброєння, яке зміцнює нашу армію", — сказав Зеленський під час зустрічі з українськими та іноземними медіа.

Президент уточнив, що має позитивний діалог із президентом Дональдом Трампом щодо передачі десяти систем Patriot і відповідної кількості ракет до них. Коли Україна отримає чітку відповідь щодо термінів постачання від виробника та США, до фінансування можуть долучитися й інші європейські партнери.

Зеленський також розповів про можливі кадрові перестановки в уряді. Зокрема, йдеться про зміну посла України в США. Чинна посолка Оксана Маркарова завершує свою каденцію, і, за словами глави держави, вже обговорено її можливу подальшу держслужбу в Україні.

Одним із кандидатів на посаду нового посла України у Вашингтоні може стати міністр оборони Рустем Умєров.

"Якщо я вирішу, що послом стане міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, спричинить серйозні перестановки в Кабміні. У контексті війни Міністерство оборони відіграє ключову роль, але посилення відносин із США — не менш важливе", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україні потрібен сильний дипломат у США, який глибоко розуміє оборонну тематику, зокрема питання постачання зброї та військової підтримки.

Нагадаємо, прем'єрка Латвії Евіка Сіліна дала зрозуміти, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot на тлі посилених російських атак. За її словами, про поставки оголосять уряди, які за них відповідають.

Трамп також пообіцяв передати Україні 10 ракет-перехоплювачів Patriot, а Німеччині запропонував надати Києву одну з батарей. За цим планом, США та інші партнери мають розділити фінансові витрати на її заміну.

СШАНімеччинаНорвегіявійнаДональд Трампдопомога УкраїніPatriotВолодимир Зеленський

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