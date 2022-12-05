Німеччина виділить понад 10 млрд доларів на закупівлю американських винищувачів F-35

Німеччина направить майже 10,5 млрд доларів на купівлю 35 американських винищувачів п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що поставити винищувачі планується у період із 2026 по 2029 рік. Гроші на їхнє придбання виділять зі спеціального фонду для зміцнення Збройних сил Німеччини обсягом 100 млрд доларів.

За інформацією агентства, ФРН також отримає ракети класу "повітря – земля" та наземну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що Німеччина хоче підготувати п'ять тисяч українських військових до літа.