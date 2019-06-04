ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступає за збереження посередницької ролі ФРН та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина виступає за збереження "нормандського формату"
Важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України
Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС
Маас на полях зустрічі міністрів країн G7 заявив, що важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.
Наявний на сьогодні так званий "нормандський формат", у якому, крім України та Росії, беруть також участь Німеччина та Франція, варто зберегти, зазначив міністр.
Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.
Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.
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06 04 2019 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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