Німеччина виступає за збереження "нормандського формату"

Важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступає за збереження посередницької ролі ФРН та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Маас на полях зустрічі міністрів країн G7 заявив, що важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.

Наявний на сьогодні так званий "нормандський формат", у якому, крім України та Росії, беруть також участь Німеччина та Франція, варто зберегти, зазначив міністр.

Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.