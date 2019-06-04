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Німеччина виступає за збереження "нормандського формату"

Важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступає за збереження посередницької ролі ФРН та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі.
Німеччина виступає за збереження "нормандського формату" Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

Маас на полях зустрічі міністрів країн G7 заявив, що важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання на Донбасі, тривали й після виборів президента України. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.

Наявний на сьогодні так званий "нормандський формат", у якому, крім України та Росії, беруть також участь Німеччина та Франція, варто зберегти, зазначив міністр.

Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.

Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.

 

 
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06 04 2019 16:57
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