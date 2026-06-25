Німецька залізниця скасувала штрафи за повернення квитків через рекордну спеку

У Німеччині очікують понад 39°C.

Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що пасажири з квитками на найближчі дні можуть здати їх без втрати коштів, щоб не їхати у спеку.

Про це повідомляє Spiegel.

"Будь-хто, хто не хоче подорожувати за цих екстремальних погодних умов, може отримати свої гроші назад", – зазначили в оголошенні компанії. Пропозиція повернення коштів стосується квитків на потяги далекого прямування, придбаних до 23 червня на дати до 30 червня включно.

Найближчі дві доби спека у Німеччині може встановити нові рекорди, місцями на південному заході очікується понад 39°C. Чинний червневий рекорд країни, 39,6°C, зафіксували 30 червня 2019 року в землі Саксонія-Ангальт. На більшій частині території спека буде менш екстремальною, з 34–37°C, лише на півночі очікують комфортніші 27–33°C.

Нагадаємо, від екстремальної спеки останній тиждень потерпає вся Західна Європа.