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У низці країн Європи оголошено червоний рівень загрози спеки

23 червня 2026, 09:53
У низці країн Європи оголошено червоний рівень загрози спеки
Фото: з вільного доступу
Очікується, що стовпчики термометрів піднімуться вище 40 градусів.
Аномальна спека, що охопила Європу, забрала щонайменше 18 життів у Франції. Серед загиблих – двоє малолітніх дітей.
 
Про це пише Reuters.
 
Рятувальники не змогли реанімувати дітей віком 2 та 4 роки, яких мати знайшла без свідомості в сімейному автомобілі біля будинку в Карпентрасі на півдні Франції. Ще троє людей похилого віку – від 80 до 95 років – загинули у регіоні Бордо через проблеми зі здоров’ям, спричинені спекою. З неділі на понеділок також зафіксовано 13 випадків утоплення – люди намагалися охолодитися у водоймах.
 
Температура в Бордо піднялася до 41,9°C, побивши рекорд минулого серпня, а в Пуатьє сягнула 41,2°C – найвищого показника з 1947 року. У Парижі зафіксували найвищу температуру для червня – 38,4°C. Через екстремальну спеку школи у Франції закривалися або змінювали розклад занять.
 
Хвиля спеки, що охопила більшу частину Європи, має форму грецької літери "омега" – у центрі масиви гарячого повітря, з обох боків прохолодніше.
 
"Вона затягує тепле повітря з Північної Африки, з Сахари. Рухається дуже повільно, а це означає, що вітру чи бризу, які б принесли полегшення, практично немає", – пояснила кліматологиня Клер Барнс з Імперського коледжу Лондона.

 

Європаспека

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