У низці країн Європи оголошено червоний рівень загрози спеки

Очікується, що стовпчики термометрів піднімуться вище 40 градусів.

Аномальна спека, що охопила Європу, забрала щонайменше 18 життів у Франції. Серед загиблих – двоє малолітніх дітей.

Рятувальники не змогли реанімувати дітей віком 2 та 4 роки, яких мати знайшла без свідомості в сімейному автомобілі біля будинку в Карпентрасі на півдні Франції. Ще троє людей похилого віку – від 80 до 95 років – загинули у регіоні Бордо через проблеми зі здоров’ям, спричинені спекою. З неділі на понеділок також зафіксовано 13 випадків утоплення – люди намагалися охолодитися у водоймах.

Температура в Бордо піднялася до 41,9°C, побивши рекорд минулого серпня, а в Пуатьє сягнула 41,2°C – найвищого показника з 1947 року. У Парижі зафіксували найвищу температуру для червня – 38,4°C. Через екстремальну спеку школи у Франції закривалися або змінювали розклад занять.