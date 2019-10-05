Німецькі депутати пропонують замінити ватажків "ЛДНР" міжнародною адміністрацією

У Німеччині на експертних слуханнях в Бундестазі обговорили доповнення до Мінським угодами по Донбасу. Одна з пропозицій - тимчасова заміна так званих урядів "ДНР" і "ЛНР" міжнародною адміністрацією.

Заступник голови фракції ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Александер Ламбсдорф заявив, що Україна є "наріжним каменем, що гарантує стабільність європейської системи безпеки". Саме тому так важливо, вважає він, знайти рішення російсько-українського конфлікту, що загрожує всій цій системі, інформує Deutsche Welle.

Член зовнішньополітичного комітету Бундестагу Рената Альт запропонувала додаткові заходи, які, на її думку, могли б зрушити з мертвої точки процес врегулювання становища на сході України. Напередодні, 8 травня, вона організувала експертні слухання на цю тему.

"Мінські угоди фактично мертві, - констатувала Альт. - Для мене було важливо дати новий імпульс з тим, щоб процес знову почав рухатися".

Проблема, на її погляд, не тільки в неготовності Москви та Києва піти назустріч один одному, а й у структурних вадах самих Мінських домовленостей. Як приклади Альт назвала відсутність в їх тексті термінів реалізації тих чи інших заходів, а також конкретизації наслідків у разі їх неприйняття. Не вказано також, які з домовленостей є пріоритетними.

"У нинішньому стані все однаково важливо, - вказала вона, - і відведення озброєнь, і вибори, і обмін військовополоненими. Саме це і завело ситуацію в глухий кут - ні Москва, ні Київ не готові зробити перший крок", - зазначила вона.

Альт розповіла, що для початку фракція ВДП пропонує доповнити Мінський протокол термінами, розстановкою пріоритетів і наслідками за бездіяльність. Настільки ж важливим вважається встановлення контролю ООН над російсько-українським кордоном, виведення з Донбасу всіх цивільних і парамілітарних збройних груп.

"Місія" блакитних касок "повинна забезпечити дотримання режиму припинення вогню", - підкреслила Альт.

Наступний крок - заміна "урядів" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" перехідною громадянською міжнародною адміністрацією. В її завдання входили б підготовка і проведення вільних виборів на цих територіях. Виконання поліцейських функцій і завдань з охорони кордону могла б частково взяти на себе місія Євросоюзу.

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Нагадаємо, 12 лютого 2015 року учасники програми Тристоронньої контактної групи за підсумками переговорів в Мінську підписали "Комплекс заходів з виконання Мінських угод". Ці домовленості, зокрема, передбачали негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані. Передбачалося також відновлення Україною повного контролю над держкордоном; виведення з Донбасу російських найманців і незаконних збройних формувань і техніки.

Наприкінці січня 2019 року спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік повідомив про новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який міг би замінити Мінські угоди. Однак його заяву розкритикували в Україні. Зокрема, на думку голови МЗС Павла Клімкіна, мирний план не містить принципових відмінностей від Мінських домовленостей і вимагає подальшого допрацювання.