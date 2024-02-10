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ПОЛІТИКА

Німецькі генерали таємно прибули до України в день звільнення Залужного – Bild

10 лютого 2024, 12:12
Німецькі генерали таємно прибули до України в день звільнення Залужного – Bild
Зазначається, що вони прибули до Києва таємно на запрошення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

Високопоставлені німецькі військові прибули до України 8 лютого, в день звільнення тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, щоб обмінятися думками зі своїми колегами

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Як пише видання, в коментарі Міністерства оборони Німеччини розповіли , що в Україні перебувають: 

  • генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини.
  • генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони Німеччини.

Зазначається, що вони прибули до Києва таємно на запрошення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Втім, в день їх прибуття останнього було відправлено у відставку. 

В Міністерстві оборони Німеччини розповіли, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики". За словами оглядача видання Гагена Мейра, візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між країнами. 

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

НімеччинавійнаЗалужний

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