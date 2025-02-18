Німці розділилися щодо участі Бундесверу у миротворчій місії в Україні

Будь-яке рішення щодо розгортання військ в Україні, ймовірно, буде прийнято новим німецьким урядом після виборів 23 лютого.

Майже 50% німців виступає за розгортання сил Бундесверу в рамках можливої миротворчої місії в Україні для контролю за будь-яким узгодженим припиненням вогню, як показало опитування проведене компанією Forsa для журналу Stern.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними опитування, 49% німців підтримують розгортання німецьких військових в Україні, тоді як 44% виступають проти, а 7% утрималися.

У Західній Німеччині 52% людей підтримали участь у миротворчій місії, тоді як 65% у колишніх комуністичних східних землях виступили проти, йдеться в опитуванні.

Воно також показало, що 83% виборців ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" відкинули б розгортання військ. Опитування проводилося 13 та 14 лютого.

Нагадаємо, що очолювані президентом Франції зусилля європейських лідерів виступити єдиним фронтом у питанні України на тлі занепокоєння намірами президента США Дональда Трампа провалилися.

Політики не змогли домовитися про відправку військ для контролю за виконанням умов потенційної мирної угоди.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі заявив, що поки війна триває, будь-які дебати щодо відправки миротворців в Україну є "повністю передчасними" та "дуже недоречними".