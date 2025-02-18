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ПОЛІТИКА

Лідери ЄС не знайшли рішення щодо України – Politico

18 лютого 2025, 08:19
Лідери ЄС не знайшли рішення щодо України – Politico
Фото: wsj.com
Зустріч у Парижі не забезпечила спільної думки.

Очолювані президентом Франції зусилля європейських лідерів виступити єдиним фронтом у питанні України на тлі занепокоєння намірами президента США Дональда Трампа провалилися.

Про це пише Politico.

Політики не змогли домовитися про відправку військ для контролю за виконанням умов потенційної мирної угоди.

Президент Франції Еммануель Макрон скликав екстрену зустріч у Брюсселі після того, як США заявили про початок переговорів з росією про припинення війни без запрошення представників Європи та України, що збентежило європейців. 

Однак реакція європейських лідерів на найбільші за кілька десятиліть зміни у підході до питань безпеки за підсумками зустрічі, що тривала 3,5 години, стала повним розчаруванням.

"Ми розуміємо, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав після зустрічі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери не висунули жодних нових спільних ідей, натомість сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності на кшталт допомоги Києву та збільшення витрат на оборону.

"Сьогодні в Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир завдяки силі", – заявили президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Основною суперечкою стало те, чи вводити війська в Україну в разі досягнення угоди про припинення війни. Президент США Дональд Трамп виключив як відправку американських військ, так і дозвіл Україні приєднатися до НАТО, маючи на увазі, що питання запобігання повторному нападу росії на Україну повинні вирішити європейці.

США розіслали європейським країнам НАТО анкету з проханням пояснити, що конкретно вони готові запропонувати для гарантування мирної угоди, а також чого вони очікують від США

Однак єдиної думки з цього питання досі немає.

Франція, яка є ініціаторкою введення миротворчого контингенту,  так само, як і Велика Британія підтримала ідею, хоча Стармер уточнив, що це може статися лише за умови участі у цьому процесі Сполучених Штатів. Він наполягає на необхідності для США взяти на себе роль певного запобіжника – "оплоту" – щоб стримати росію від повторного нападу на Україну.

Однак Польща, прифронтова держава та близький союзник України, яка має одну з найбільших армій в Європі, відмовилася.

"Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну", –  сказав Туск у Варшаві перед вильотом до Парижа.

За даними джерела Politico з числа польських високопосадовців, "Польща просто не має додаткових можливостей, щоб відправити війська в Україну". Він додав, що його країна має довгий кордон з російським ексклавом Калінінградом і союзницею росії білоруссю, який необхідно посилити. 

"Французи достатньо далеко, тож можуть відправити військових в Україну; ми надто близько, тому не можемо".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі заявив, що поки війна триває, будь-які дебати щодо відправки миротворців в Україну є "повністю передчасними" та "дуже недоречними".

Представник Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що перш ніж війська можна буде відправити в Україну, належить прояснити "багато-багато" моментів, «оскільки йдеться про безпеку наших чоловіків і жінок».

Єдине в чому лідери знайшли спільну мову – то це у необхідності збільшення витрат на оборону.

Стармер визнав, що європейцям "доведеться активізуватися як у плані витрат, так і можливостей, які ми надаємо Україні". У свою чергу Туск наголосив, що відносини США і ЄС у сфері оборони вступають у "нову стадію", оскільки європейці усвідомлюють необхідність збільшення витрат на оборону та більшої самостійності.

"Європа зрозуміла послання США про те, що вона повинна робити більше сама", - сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, додавши, що конкретні угоди наразі укладати зарано.

Дональд ТусквійнаоборонаЄвросоюзЕмануель МакронКір Стармер

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