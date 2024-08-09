Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд Бангладеш

Колишня прем’єрка після кількох тижнів масштабних протестів у країні втекла до Індії.

Після відставки екс прем'єр-міністра Шейх Хасіни керувати урядом призначили Юнуса.

Про це повідомляє Euronews.

Нобелівський лауреат Мухаммад Юнус склав присягу як глава тимчасового уряду Бангладеш.

Президент країни Мохаммед Шахабуддін привів до присяги Юнуса та інших членів нового тимчасового уряду в президентському палаці у Дацці, де були присутні іноземні дипломати, політики, члени громадянського суспільства і бізнесмени.

Юнус повернувся до Бангладеш із закордонної поїздки в четвер, де його зустріли в міжнародному аеропорту Дакки головнокомандувач збройних сил країни генерал Вакер-Уз-Заман і керівники військово-морських і військово-повітряних сил країни.

Ми днями писали, що у Банґладеш спалахнули масові протести. Прем'єрка покинула країну.