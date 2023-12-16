Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Ноовобраний президент Аргентини розіграв свою останню депутатську зарплату у $2 500

16 грудня 2023, 15:37
Ноовобраний президент Аргентини розіграв свою останню депутатську зарплату у $2 500
Джерело: satelitepampa
Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Хавʼєр Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату, аби виділитися з "касти", яку він називає "політичний клас".

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей розіграв свою останню зарплату депутата, яка становила $2 500, або ж 2,1 мільйона аргентинських песо.

Про це пише місцеве медіа Infobae.

Новообраний очільник країни вів пряму трансляцію в Instagram, демонструючи свій офіс та президентську артибутику. Там він і розіграв зарплату.

"Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу", — сказав Мілей жартівливим голосом.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Хавʼєр Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату, аби виділитися з "касти", яку він називає "політичний клас".

Переможницею стала жінка на імʼя Вероніка Гомес.

Також президент закликав громадян не піддаватися песимізму після радикальних економічних заходів, про які повідомив його уряд цього тижня. Він пояснив це тим, що збирається приборкати інфляцію у країні, яка зараз на рівні понад 160% на рік.

АргентинаМілей

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється