Норвегія невдовзі може обмежити в'їзд автомобілям із російськими номерами
20 вересня 2023, 17:09
Фото: Главком
Насамперед Норвегія введе обмеження на в'їзд і використання в Норвегії автомобілів з російською реєстрацією.
Норвегія планує обмежити використання в країні автомобілів із російськими номерами.
Про це повідомляє видання NRK.
Міністерство закордонних справ повідомило, що працює над новими правилами обмеження використання російських автомобілів у Норвегії.
Нагадаємо, що Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії.