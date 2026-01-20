Норвегія попередила громадян про можливу конфіскацію майна у разі війни з росією

Норвезька влада розіслала тисячі листів громадянам із попередженням.

У Норвегії військові попередили громадян про можливу конфіскацію житла та транспорту у разі початку війни з росією.

Про це повідомляє The Telegraph.

Норвезька влада розіслала тисячі листів громадянам із попередженням, що у випадку воєнного конфлікту з росією збройні сили можуть реквізувати приватне майно для потреб оборони. Йдеться про будинки, транспортні засоби, човни, техніку та інші ресурси, необхідні для військової логістики.

За даними видання, у понеділок, 19 січня, було видано близько 13 500 так званих "підготовчих реквізицій", які діятимуть протягом одного року. У норвезьких збройних силах пояснили, що це не означає негайне вилучення майна, а є завчасним повідомленням для тих, чиї активи можуть знадобитися у воєнний час.

Військові зазначають, що дві третини таких повідомлень є поновленням аналогічних попереджень, які надсилалися у попередні роки, тож для більшості отримувачів вони не стали несподіванкою.

Керівник військової логістичної організації Норвегії Андерс Єрнберг заявив, що країна перебуває в найскладнішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни.

"Наше суспільство має бути готове до криз у сфері безпеки, а в найгіршому разі — до війни. Ми суттєво нарощуємо як військову, так і цивільну готовність", — наголосив він.

Повідомлення про можливі реквізиції з’явилися на тлі зростання напруженості в Арктичному регіоні, а також на фоні дискусій між США та європейськими країнами щодо безпеки Гренландії. Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що питання безпеки в Арктиці є ключовим аргументом для посилення американського контролю над островом.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік в інтерв’ю The Telegraph попередив про активне нарощування російської військової присутності в Арктиці, зокрема на Кольському півострові.

За його словами, росія розширює військові бази, де зосереджений один із найбільших у світі арсеналів ядерних боєголовок, а також випробовує нові види озброєнь, зокрема гіперзвукові ракети та ядерні торпеди.

"Ми є очима й вухами НАТО в цьому регіоні та бачимо, як росія готується до нових викликів, що становлять загрозу не лише для Норвегії, а й для всієї Північноатлантичної спільноти", — заявив Сандвік.