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ПОЛІТИКА

Норвегія, Швеція та Данія разом купуватимуть артилерійські боєприпаси для України

11 жовтня 2023, 22:06
Норвегія, Швеція та Данія разом купуватимуть артилерійські боєприпаси для України
Країни розглянуть кілька можливостей того, як продовжити постачання боєприпасів Україні швидше та ефективніше.

Норвегія обʼєднує зусилля зі Швецією та Данією — країни разом купуватимуть артилерійські снаряди для України.

Про це оголосило Міністерство оборони Норвегії.

"Потреба та використання артилерійських боєприпасів в Україні є дуже високими. За допомогою скоординованих закупівель у Північних країнах ми хотіли обʼєднати зусилля зі Швецією та Данією у закупівлях, щоб збільшити та оптимізувати пожертви Україні", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

Країни розглянуть кілька можливостей того, як продовжити постачання боєприпасів Україні швидше та ефективніше, зроблять висновок і скористаються найпрактичнішим способом.

Три країни разом вносять близько $43 мільйони, і Україна отримає боєприпаси у 2024 році.

За останню добу Бельгії заявила, що з 2025 року передасть Україні кілька винищувачів F-16 (їхня кількість залежатиме від "збільшення потужності" бельгійських F-35), Данія пообіцяла передати першу партію літаків F-16 Україні навесні 2024 року, США виділили пакет допомоги на $200 мільйонів, Литва оголосила про передачу двох комплексів ППО NASAMS, а на засіданні групи "Рамштайн" утворили "коаліції можливостей" для довготривалого захисту України (США очолять коаліцію, яка допомагатиме Україні розвивати власні Повітряні сили).

НорвегіявійнаШвеціяДаніядопомогабоєприпаси

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