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Нова Зеландія після теракту у мечетях заборонила усі види напівавтоматичної зброї

"Це в національних інтересах, і це стосується безпеки, щоб запобігти терору",
Уряд Нової Зеландії після масової стрілянини у 2 мечетях, у результаті якої загинули 50 людей, заборонив до продажу усі види напівавтоматичної зброї.
Нова Зеландія після теракту у мечетях заборонила усі види напівавтоматичної зброї Фото:Bloomberg

"Будьте впевнені, що це тільки початок роботи. Це в національних інтересах, і це стосується безпеки, щоб запобігти терору", - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє "Українська правда".

Додамо, що поліція вилучила з місця нападу на мечеті напівавтоматичну зброю, якою зловмисник міг володіти легально, оскільки мав ліцензію на зброю цієї категорії.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.
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21 03 2019 10:00
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