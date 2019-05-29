Гончарук розповів чим займатиметься на посаді заступника глави АП
"В команді відповідатиму за блок економічного розвитку та продовження реформ", - написав він на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "УП".
"Тепер разом з Максимом Нефьодовим захищатимемо все правильне і здорове, що "народилось" в Україні за 4 роки та продовжуватимемо боротись зі "схематозом" та "хабарменами" з двох фронтів", - зазначив Гончарук, додавши, що має багато ідей та напрацювань.
"Ну і да. У мене немає навіть тіні сумнівів щодо проукраїнськості позицій команди президента. І сьогодні я в цьому ще раз переконався", - додав Гончарук.
Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука.
Читайте також: Позаштатним радником Зеленського став Устенко
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент