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Гончарук розповів чим займатиметься на посаді заступника глави АП

Новопризначений заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ
Він додав, що мріє, аби через 3 роки Україна увійшла в ТОП-10 рейтингу World Bank Doing Business і зробить для цього все, що від нього залежить.
Гончарук розповів чим займатиметься на посаді заступника глави АП Фото: facebook/aleksey.goncharuk

"В команді відповідатиму за блок економічного розвитку та продовження реформ", - написав він на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "УП".

"Тепер разом з Максимом Нефьодовим захищатимемо все правильне і здорове, що "народилось" в Україні за 4 роки та продовжуватимемо боротись зі "схематозом" та "хабарменами" з двох фронтів", - зазначив Гончарук, додавши, що має багато ідей та напрацювань.

"Ну і да. У мене немає навіть тіні сумнівів щодо проукраїнськості позицій команди президента. І сьогодні я в цьому ще раз переконався", - додав Гончарук.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука.

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29 05 2019 10:17
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