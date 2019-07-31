Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави, член польського парламенту Марчін Свенчицький.

Про це в середу на пресконференції розповів нинішній бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета. У лютому Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який добігав у травні 2019 року, але потім погодився залишитися на посаді до жовтня, повідомляє LB.ua.

Восени його змінить Свенчицький.

"Учора на засіданні ради [бізнес-омбудсмена] була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчіна Свенчицького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин у першому уряді Тадеуша Мазовецького", - заявив Шемета.

Кабінет Міністрів створив раду бізнес-омбудсмена як постійний консультативно-дорадчий орган 2014 року, кошти для його фінансування виділив ЄБРР. Наприкінці того самого року Альгірдаса Шемету призначили бізнес-омбудсменом з боротьби з корупцією в Україні. До цього він обіймав посаду комісара ЄС з питань оподаткування, з митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством.

Нагадаємо, що на сайті Президента почали збирати підписи під петицією за відставку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.