ПОЛІТИКА НОВИНИНовий імператор Японії Нарухіто вперше виступив зі зверненням до народу, подякувавши за привітання зі вступом на престол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий імператор Японії вперше звернувся до народу, - ВІДЕО
"Я стою тут сьогодні після церемоній, що знаменують мій вступ на престол"
Фото: Jiji Press Photo
"Я стою тут сьогодні після церемоній, що знаменують мій вступ на престол. Я дуже радий і глибоко вдячний вам за те, що ви прийшли це святкувати. Я щиро бажаю всім вам здоров'я і щастя і сподіваюся, що наша країна досягне подальшого розвитку, прагнучи до миру в усьому світі разом з іншими країнами", - сказав він, виступаючи з промовою на веранді імператорського палацу в Токіо, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що імператор Японії Акіхіто зрікається престолу, завершуючи тридцятирічну епоху Хейсей.
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04 05 2019 13:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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