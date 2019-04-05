Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Новий імператор Японії вперше звернувся до народу, - ВІДЕО

"Я стою тут сьогодні після церемоній, що знаменують мій вступ на престол"
Новий імператор Японії Нарухіто вперше виступив зі зверненням до народу, подякувавши за привітання зі вступом на престол.
Новий імператор Японії вперше звернувся до народу, - ВІДЕО Фото: Jiji Press Photo

"Я стою тут сьогодні після церемоній, що знаменують мій вступ на престол. Я дуже радий і глибоко вдячний вам за те, що ви прийшли це святкувати. Я щиро бажаю всім вам здоров'я і щастя і сподіваюся, що наша країна досягне подальшого розвитку, прагнучи до миру в усьому світі разом з іншими країнами", - сказав він, виступаючи з промовою на веранді імператорського палацу в Токіо, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що імператор Японії Акіхіто зрікається престолу, завершуючи тридцятирічну епоху Хейсей.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2019 13:29
ТЕГИ: Японія
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.