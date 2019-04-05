Новий імператор Японії вперше звернувся до народу, - ВІДЕО

Новий імператор Японії Нарухіто вперше виступив зі зверненням до народу, подякувавши за привітання зі вступом на престол.

"Я стою тут сьогодні після церемоній, що знаменують мій вступ на престол. Я дуже радий і глибоко вдячний вам за те, що ви прийшли це святкувати. Я щиро бажаю всім вам здоров'я і щастя і сподіваюся, що наша країна досягне подальшого розвитку, прагнучи до миру в усьому світі разом з іншими країнами", - сказав він, виступаючи з промовою на веранді імператорського палацу в Токіо, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що імператор Японії Акіхіто зрікається престолу, завершуючи тридцятирічну епоху Хейсей.