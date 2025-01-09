Новий наступ України у Курській області викликав увагу кремля і США

Новий наступ України в Курській області може мати кілька можливих причин.

Україна може довести війну до переможного завершення лише за допомогою наступальних операцій за підтримки США і НАТО, зазначають автори.

5 січня Україна відновила наступ у російській Курській області, вкотре заставши зненацька російське командування, Кремль і багатьох експертів. Чи буде цей наступ успішним ще належить визначити, але одне можна сказати напевно — він привернув увагу кремля. І, швидше за все, приверне увагу нової адміністрації Трампа.

Про це пише The Hill.

Автори зазначають, що новий наступ України в Курській області може мати кілька можливих причин. Одна з них — змусити російську армію передислокувати війська з Донбасу, щоб захиститися від додаткових втрат своєї території.

Іншою причиною може бути бажання завдати превентивного удару проти об'єднаного російсько-північнокорейського наступу з метою витіснити українські війська з Курська. Цей наступ також може бути можливістю використати те, що розвідка визначила як вразливе місце росії: дедалі менш боєздатний північнокорейський контингент, який фактично робить російську оборону вразливою.

Або ж, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, позиція України в Курську має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів.

"Найкращою відповіддю буде все вищесказане — і, ймовірно, навіть більше", — повідомляють автори думок.