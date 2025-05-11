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Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України

11 травня 2025, 10:58
Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України
Wikipedia
За його словами, агресія проти України є "імперіалістичною за своєю природою".

Новообраний Папа Римський Лев XIV засудив російську агресію проти України, яка є "імперіалістичною за своєю природою".

Про це він заявив в інтервʼю перуанському виданню Semanario Expresión.

Лев XIV  заявив, що метою російського вторгнення до України є захоплення території сусідньої країни силою.

"З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", — сказав понтифік.

Нагадаємо, що 8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського.

 

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