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Новий прем'єр Франції має найнижчий рівень популярності за 60 років

23 грудня 2024, 12:27
Новий прем'єр Франції має найнижчий рівень популярності за 60 років
Фото: з вільних джерел
Після оголошення Барньє новим прем'єр-міністром десятки тисяч людей вийшли на протести.

Новопризначений на посаду прем'єр-міністра Франції десять днів тому Франсуа Байру став найменш популярним главою уряду за весь час існування П'ятої Республіки.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV, посилаючись на результати опитування Ifop для Journal du Dimanche.

Байру вперше з 1959 року має низький рейтинг популярності серед новопризначених прем'єр-міністрів і йому довіряють всього 34% респондентів.

В той же час, 66% опитаних заявили, що незадоволені його роботою на посаді прем'єр-міністра.

Новий прем'єр-міністр зіткнувся з низкою труднощів з моменту призначення на посаду12 грудня.

Попередній призначений у вересні після тижнів зволікань Емманюелем Макроном Мішель Барньє мав 55% несприятливих відгуків в тому ж дослідженні через кілька днів після своїх перших кроків в уряді. 

Ще раніше призначенй Габріель Атталь, який став главою уряду в червні 2022 року - мав 43%.

Тому з 1959 року і призначення Мішеля Дебре, Ifop не виявляв такого високого рівня непопулярності прем'єр-міністра одразу після вступу на посаду.

В неділю, 22 грудня, у Франції представили новий уряд Мішеля Барньє.

А ще раніше, напередодні у різних містах Франції десятки тисяч людей вийшли на протести після оголошення Барньє новим прем'єр-міністром країни.

 

ФранціяПрем'єр-міністрФрансуа Байру

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