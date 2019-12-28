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Новий рік у поїзді зустрічатимуть близько 17 тисяч пасажирів — Укрзалізниця

На період новорічних та різдвяних свят цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку
Новорічну ніч в українських поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів.
Новий рік у поїзді зустрічатимуть близько 17 тисяч пасажирів — Укрзалізниця Фото: unian.ua

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає "Громадське".

Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення, що курсуватимуть у новорічну ніч. З них 16 678 місць уже викуплені пасажирами. Найпопулярнішим в цю пору року традиційно став західний напрямок.

Нагадаємо, що підприємство "Укрзалізниця" сьогодні, 27 грудня, запустило новий трисекційний дизель-поїзд ДПКр-3 в аеропорт "Бориспіль".

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28 12 2019 15:00
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