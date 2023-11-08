Оборонна компанія Rheinmetall виготовлятиме для України близько 100 тисяч боєприпасів

Концерн виготовлятиме боєприпаси до мінометів 120 мм калібру.

Компанія Rheinmetall отримала від уряду Німеччини замовлення на поставку в Україну близько 100 тис. боєприпасів до мінометів 120 мм калібру.

Про це йдеться на офіційному сайті оборонного концерну.

Поставки боєприпасів мають розпочатися найближчим часом і тривати впродовж наступних двох років.

"Компанія Rheinmetall отримала від уряду Німеччини замовлення на поставку в Україну близько 100 тис. боєприпасів до мінометів 120 мм калібру. Замовлення, вартість якого становить менше тризначного діапазону мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги Збройним силам України на суму 400 мільйонів євро. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років", – зазначається у повідомленні Rheinmetall.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли системи виявлення дронів, всюдиходи та термінали супутникового зв'язку.