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Оборонна промисловість України переживає бум – WP

21 березня 2024, 10:33
Оборонна промисловість України переживає бум – WP
Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь.

Оборонна промисловість України нині переживає справжній бум, проте власної зброї все ще недостатньо, і затримки з допомогою США створюють серйозні проблеми.

Про це йдеться  в публікації The Washington Post.

"Виробництво зросло втроє у 2023 році й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч", – зазначає видання, посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.

Україна також виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм.

Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.

Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо.

Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.

 

допомога арміївійна в Україніросія окупантиоборонна промисловість

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