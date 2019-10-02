Обстріл бойовиків на Донбасі: поранення отримали троє українських військових

За даними розвідки, 9 лютого двох окупантів знищено і двоє отримали поранення

За минулу добу, 9 лютого, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомили в штабі ООС, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" обстріли позицій наших захисників вели: з мінометів калібру 120 мм - в районі селища Піски; з мінометів калібру 82 мм - поблизу Авдіївки; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Старогнатівка; зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - у районі села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Чермалик.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі селища Новотошківське; з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Кримське; з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - в районі селища Травневе", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Оборонні підрозділи придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів, зазначили в штабі.

За даними розвідки, 9 лютого двох окупантів знищено і двоє отримали поранення. Також, за уточненими даними, 8 лютого українськими військовими знищено одну бойову броньовану машину противника.

З початку цієї доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко затвердив список міст, сіл та селищ Луганської та Донецької областей, які тимчасово окуповані бойовиками так званих ЛДНР.