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Обсяг випущених електронних грошей у 2019 році зріс у 2,5 раза

Минулого року зріс обсяг операцій з електронними грошима - в 2,3 раза, до 16,7 млрд грн.
Зростання ринку електронних грошей у 2019 році Нацбанк пояснює підвищенням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту.
Обсяг випущених електронних грошей у 2019 році зріс у 2,5 раза Фото: lb.ua

Обсяг випущених електронних грошей у 2019 році збільшився до 203 млн грн, що в 2,5 раза більше аналогічного показника за 2018 рік, повідомив Національний банк України (НБУ) у Facebook у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, минулого року також зріс обсяг операцій з електронними грошима - в 2,3 раза, до 16,7 млрд грн.

Водночас регулятор зазначає, що зростання кількості електронних гаманців був у цей період менш стрімким і становив 18% - до 74 млн шт.

Зростання ринку електронних грошей у 2019 році Нацбанк пояснює підвищенням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту.

Центробанк нагадав, що максимальна сума електронних платежів, яка може зберігатися на непоповнюваному електронному пристрої становить 4 тис. грн, на поповнюваному - 14 тис. грн, але при цьому сума розрахунків за останнім не може перевищувати 62 тис. грн на рік.

За даними НБУ, випуск та операції з електронними грошима в Україні здійснюють 16 банків, зокрема "Альфа-Банк" (на базі Mastercard, Alfa-Money, Forpost, "Простір"), "ПриватБанк", "Ощадбанк", "ПУМБ" (всі - Mastercard і Visa) і "Укргазбанк" ( "Простір" і Electrum), "Індустріалбанк", "Мегабанк", банк "Конкорд", "Райффайзен банк Аваль" (всі - Visa), "Кристалбанк" (Mastercard), банк "Восток" (Mastercard і "Простір"), "ТАСкомбанк" (Mastercard і Maxi ), "Юнекс банк" ("Простір"), банк "Січ" (Xpay), банк "Глобус" і банк "Альянс" (обидва - Global Money)

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28 02 2020 13:50
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