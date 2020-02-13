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lifecell запустив мобільний гаманець Paycell

Застосунок Paycell доступний для абонентів усіх операторів, які користуються смартфонами з операційною системою Android
За допомогою Paycell можна створити електронний гаманець, поповнити електронний гаманець банківською карткою, перевірити баланс, переглянути історію транзакцій, оплатити понад тисячу сервісів онлайн, переказати кошти на банківську картку або будь-який інший електронний гаманець, направити запит про перерахування коштів іншим користувачам Paycell, а також швидко переказати гроші за допомогою QR-коду.
lifecell запустив мобільний гаманець Paycell Фото: Економічна Правда

Мобільний оператор lifecell запустив мобільний гаманець Paycell для Android-пристроїв, повідомляє "Економічна правда".

За допомогою Paycell можна створити електронний гаманець, поповнити електронний гаманець банківською карткою, перевірити баланс, переглянути історію транзакцій, оплатити понад тисячу сервісів онлайн, переказати кошти на банківську картку або будь-який інший електронний гаманець, направити запит про перерахування коштів іншим користувачам Paycell, а також швидко переказати гроші за допомогою QR-коду. 

Застосунок Paycell доступний для абонентів усіх операторів, які користуються смартфонами з операційною системою Android. 

При цьому зареєстровані абоненти lifecell, які обслуговуються за індивідуальними тарифними планами на умовах передоплати, можуть здійснювати оплату послуг через гаманець із балансу мобільного рахунку.

У разі, якщо користувач уже має свій кабінет на oplata.lifecell.ua, його збережені картки відображатимуться в застосунку Paycell. 

"Платежі за допомогою Paycell захищені технологією 3D Secure і здійснюються відповідно до міжнародних стандартів у сфері захисту платежів", - наголошується в повідомленні.

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13 02 2020 15:55
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