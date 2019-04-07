АМКУ рекомендував мобільним операторам відмовитися від чотирьохтижневих тарифів
"Сьогодні після обговорення АМКУ були надані всім трьом операторам мобільного зв'язку: "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell рекомендації, в яких йдеться про необхідність припинення дій, які містять ознаки порушення, передбаченого статтею 1 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді встановлення розрахункового періоду пакета послуг 4 тижні, що позбавляє споживачів можливості зіставлення цін різних тарифних планів з різними розрахунковими періодами, зокрема, в кожному тарифному плані/пакеті послуг інформувати споживачів про розрахункову вартість за день і утриматися від вчинення таких дій з ознаками порушення в майбутньому", - написала уповноважена АМКУ Марія Процишен у Facebook.
Про розгляд і способи виконання рекомендацій оператори повідомлять комітету протягом 30 днів.
Додамо, що перше травня 2019 року є днем запуску в Україні послуги зі зміни мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера.
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