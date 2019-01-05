З першого травня в Україні можна змінити мобільного оператора зі збереженням номера

В межах реалізації цієї послуги створена організація - Український державний центр радіочастот

Перше травня 2019 року є днем запуску в Україні послуги зі зміни мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера.

В межах реалізації цієї послуги створена організація, що здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів - це державне підприємство Український державний центр радіочастот, повідомляє національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Мобільні оператори провели "значний комплекс робіт" з дообладнання власних мереж, а також створили локальні бази даних перенесених номерів, зазначає НКРЗІ.

Усі подробиці щодо послуги перенесення номера можна отримати тут.

Нагадаємо, НКРЗІ ухвалила рішення про створення такої послуги у жовтні 2018 року.