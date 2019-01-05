CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерше травня 2019 року є днем запуску в Україні послуги зі зміни мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З першого травня в Україні можна змінити мобільного оператора зі збереженням номера
В межах реалізації цієї послуги створена організація - Український державний центр радіочастот
Фото: gettyimages.com
В межах реалізації цієї послуги створена організація, що здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів - це державне підприємство Український державний центр радіочастот, повідомляє національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).
Мобільні оператори провели "значний комплекс робіт" з дообладнання власних мереж, а також створили локальні бази даних перенесених номерів, зазначає НКРЗІ.
Усі подробиці щодо послуги перенесення номера можна отримати тут.
Нагадаємо, НКРЗІ ухвалила рішення про створення такої послуги у жовтні 2018 року.
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01 05 2019 17:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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