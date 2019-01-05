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З першого травня в Україні можна змінити мобільного оператора зі збереженням номера

В межах реалізації цієї послуги створена організація - Український державний центр радіочастот
Перше травня 2019 року є днем запуску в Україні послуги зі зміни мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера.
З першого травня в Україні можна змінити мобільного оператора зі збереженням номера Фото: gettyimages.com

В межах реалізації цієї послуги створена організація, що здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів - це державне підприємство Український державний центр радіочастот, повідомляє національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Мобільні оператори провели "значний комплекс робіт" з дообладнання власних мереж, а також створили локальні бази даних перенесених номерів, зазначає НКРЗІ.

Усі подробиці щодо послуги перенесення номера можна отримати тут.

Нагадаємо, НКРЗІ ухвалила рішення про створення такої послуги у жовтні 2018 року.

 
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01 05 2019 17:44
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