ОБСЄ зафіксувала близько п'яти російських вантажівок на кордоні з Росією Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували не менше п'яти вантажних автомобілів, які стояли на кордоні з Росією біля села Степове Донецької області

У місії підкреслили, що це район, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд та доріг.

Військові вантажівки КрАЗ з броньованим салоном екіпажу. Фото: photo.freejournal.biz

"На основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька). Приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону. Орієнтовно за 1,6 км на далі південь також виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть в напрямку кордону", — повідомили в ОБСЄ у звіті, опублікованому 13 липня, інформують у "Громадське". Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Читайте також: Сторінку "Книги пам'яті полеглих за Україну" заблокував Facebook

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