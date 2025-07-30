Очільниця АРМА Олена Дума подала у відставку

Керівниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума подала заяву про звільнення з посади.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити", - йдеться у дописі.

Дума пояснила, що рішення ухвалила у день, коли набув чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

"Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган із максимально негативною репутацією та фактично нульовим ефектом - нарешті почав демонструвати результат: мільярдні надходження до бюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro і Prozorro.Продажі, відкритість до медіа й суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація всіх активів, запуск і модернізація Реєстру арештованих активів", - написала вона.

За її словами, всі ці зміни відтепер офіційно закріплені в українському законодавстві.

"Я розпочала каденцію з побудови сильної професійної команди - рушійної сили змін. Ми зробили це разом, забезпечивши дієвий закон без неконституційних норм", - написала вона.

Дума також подякувала команді АРМА, від головних спеціалістів до керівників департаментів, за віддану роботу:

"Ви — приклад доброчесних і професійних держслужбовців. Ще два роки тому мало хто міг розшифрувати абревіатуру АРМА. А сьогодні - це економічна зброя проти ворога і злочинців".

Вона наголосила, що попереду - міжнародний аудит агентства, який має пройти незалежно. Заяву про звільнення, за її словами, подано саме для забезпечення прозорості цього процесу.

"Цінуючи всіх своїх заступників, вірю, що уряд тимчасово покладе обов’язки голови на того, хто зможе ефективно супроводити аудит і забезпечити стабільну роботу АРМА до завершення конкурсу", - додала Дума.

Вона також вважає, що свій останній день на посаді завершила внеском у держбюджет у розмірі 16 млн грн від управління активами, зокрема так званої "труби Медведчука".

"Я переконана: фундамент закладено міцний — як і команда. Моя місія тут виконана. Сподіваюся побачити ще кращі результати в майбутньому", - підсумувала Олена Дума.

Цього тижня ми також повідомляли, що президент підписав закон про реформу АРМА.