Одеський суд повністю виправдав Труханова і його заступника
Судді відмовили в задоволенні позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку на засіданнях представляли Валентин Мусіяка і Максим Кравченко. Одним з факторів, що вплинув на таке рішення могло стати визнання судом неприпустимими таких доказів як: повідомлення про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та іншим обвинуваченим не уповноваженою особою, а також експертизу оцінки вартості будівлі, згідно з якою Одеська міськрада переплатила за будівлі на вул. Косівської, 2Д в кілька разів.
Тепер у прокурорів САП є сім днів, з моменту отримання підписаного рішення суду, на подачу апеляції, інформує "Думская".
Нагадаємо, що у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала за 185 млн грн будівлю заводу у приватної компанії, яка на початку того ж року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 млн грн.
У справі крім Труханова проходили віце-мер Павло Вугельман, голова постійної комісії з комунальної власності міськради Василь Шкряба, глава муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор і його заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, ТОВ "Valton Group" Ігор Кравченко і підприємства "Брокбізнесконсалт" (оцінювач) Галина Богданова.
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