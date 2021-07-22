Одесу після зливи накрили масштабні паводки
Про це повідомляє одеське видання "Думская", зазначає "громадське".
За інформацією Гідрометцентру, лише за годину в Одесі випав 31 міліметр опадів. Унаслідок негоди у місті впали щонайменше кілька десятків дерев.
Багато вулиць міста затопило. Крім того, через зливу у місцевому аеропорту не змогли приземлитися кілька літаків. Зокрема, борт із Варшави вирішив повернутися, а літак з турецької Анталії попрямував до Борисполя.
У деяких районах також підтопило багатоповерхівки. "Думская" припускає, що це найсильніша злива в Одесі з 2013 року.
Від негоди постраждала не лише Одеса, але й Одеська область. Там упродовж минулої ночі, 21 липня, рятувальники 22 рази виїжджали для відкачування води з підвалів багатоповерхівок, приватних домогосподарств та будинків. Також довелося евакуювати 11 мешканців та прибрати 18 повалених негодою дерев.
Синоптики прогнозують грозу на Одещині й удень 22 липня. Також опади передбачають і в більшості інших українських регіонів. Під час грози рекомендують:
- усі вікна необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.
- Також потрібно вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, не підходити до вікон та не братися за металеві вхідні двері.
Нагадаємо, що масштабні повені, подібні до тих, які минулого тижня сталися у Європі, можуть почастішати в результаті глобального потепління.
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