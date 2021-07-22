Одесу після зливи накрили масштабні паводки

У ніч на 22 липня в Одесі пройшла потужна злива. Через це у місті розпочалися масштабні паводки, а також постраждала лінія електропередач. Інформації про жертв та поранених наразі немає.

Про це повідомляє одеське видання "Думская", зазначає "громадське".

За інформацією Гідрометцентру, лише за годину в Одесі випав 31 міліметр опадів. Унаслідок негоди у місті впали щонайменше кілька десятків дерев.

Багато вулиць міста затопило. Крім того, через зливу у місцевому аеропорту не змогли приземлитися кілька літаків. Зокрема, борт із Варшави вирішив повернутися, а літак з турецької Анталії попрямував до Борисполя.

У деяких районах також підтопило багатоповерхівки. "Думская" припускає, що це найсильніша злива в Одесі з 2013 року.

Від негоди постраждала не лише Одеса, але й Одеська область. Там упродовж минулої ночі, 21 липня, рятувальники 22 рази виїжджали для відкачування води з підвалів багатоповерхівок, приватних домогосподарств та будинків. Також довелося евакуювати 11 мешканців та прибрати 18 повалених негодою дерев.

Синоптики прогнозують грозу на Одещині й удень 22 липня. Також опади передбачають і в більшості інших українських регіонів. Під час грози рекомендують:

усі вікна необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Також потрібно вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, не підходити до вікон та не братися за металеві вхідні двері.

Нагадаємо, що масштабні повені, подібні до тих, які минулого тижня сталися у Європі, можуть почастішати в результаті глобального потепління.