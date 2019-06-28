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Одного зі звільнених з полону українців розшукують за дезертирство, – СБУ

"Є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду була оголошена в розшук"
Звільненого 28 червня з полону бойовиків українця Дмитра Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.
Одного зі звільнених з полону українців розшукують за дезертирство, – СБУ Фото: 112 Україна

"Є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду була оголошена в розшук", - зазначила речниця СБУ ОленаГітлянська, відповідаючи на запитання про порушену справу щодо одного з звільнених українців, повідомляє "Громадське".

Речниця СБУ уточнила, що відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх прав України.

"Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій буде вирішувати слідчий військової прокуратури", - заявила Гітлянська.

Крім того, вона повідомила про фільтраційні заходи щодо перевірки звільнених українців на предмет співпраці з бойовиками.

"У нас є звичайна процедура перевірки, яку ми здійснюємо щодо всіх звільнених, перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва, але ви знаєте, що у нас, відповідно до Кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності", - заявила Гітлянська.

"Тому, якщо у хлопців так не дай Боже сталося, є можливість зараз про це заявити, і щодо них не буде жодних кримінальних переслідувань", - заявила речниця СБУ.

Вона також додала, що звільненим заручникам завжди пропонується пройти реабілітацію.

При цьому Гітлянська уточнила, що Великий з трьома іншими звільненими українцями поїде в клініку для обстеження.

Водночас вона зазначила, що СБУ не веде справу Великого, і тому не має підстав вручати йому підозру.

"Але слідчі в курсі, і я думаю, що вони будуть діяти виключно в межах українського законодавства", - додала вона.

Нагадаємо, що у Київ вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями. Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних "ДНР" і "ЛНР" домовився кум Путіна Віктор Медведчук.

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28 06 2019 19:52
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