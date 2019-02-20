Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили"

Безпілотник отримав незначні пошкодження
17 лютого поблизу Жовтого на Луганщині обстріляли міні-безпілотник Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ, а 18 лютого місія втратила БПЛА дальнього радіуса біля Бердянки.
Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" Фото:gazeta.zn.ua

"17 лютого, перебуваючи орієнтовно за 6 км на південний захід від н. п. Жовте (непідконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Луганська) та керуючи польотом міні-БПЛА СММ, спостерігачі чули 2 черги та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1,3 км на західно-північний захід від своєї позиції", – йдеться у звіті за 17 лютого та в окремому повідомленні СММ ОБСЄ.

"За їхньою оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА. Члени патруля Місії повернули БПЛА, який отримав незначні пошкодження під час аварійної посадки, та негайно залишили цей район", – уточнює СММ.

А 18 лютого в період між 13:27 і 13:38 подвійний GPS-сигнал безпілотного літального апарата СММ дальнього радіуса дії зазнав глушіння під час польоту на висоті приблизно 6000 футів поблизу н. п. Донецький (непідконтрольний урядові, 49 км на захід від Луганська), що неподалік від лінії зіткнення.

"О 13:38 на відстані близько 600 метрів на південний схід від н. п. Бердянка (непідконтрольний урядові, 45 км на захід від Луганська) БПЛА почав неконтрольовано крутитися навколо своєї осі і втрачати висоту. За оцінкою СММ, БПЛА розбився у цьому районі", – повідомляє місія.

"Спостерігачі запустили міні-БПЛА над Бердянкою, проте встановити місцезнаходження БПЛА дальнього радіуса дії так і не вдалося. Місія продовжуватиме уточнювати обставини цього інциденту", – додає СММ ОБСЄ.

Раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що зафіксували над окупованою частиною Донбасу польоти літака Ту-95 чи Ту-142.

Однак командування повітряних сил ЗСУ спростувало інформацію про спостережний політ літака Повітряно-космічних Сил РФ в районі проведення ООС.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2019 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.