Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили"
"17 лютого, перебуваючи орієнтовно за 6 км на південний захід від н. п. Жовте (непідконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Луганська) та керуючи польотом міні-БПЛА СММ, спостерігачі чули 2 черги та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1,3 км на західно-північний захід від своєї позиції", – йдеться у звіті за 17 лютого та в окремому повідомленні СММ ОБСЄ.
"За їхньою оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА. Члени патруля Місії повернули БПЛА, який отримав незначні пошкодження під час аварійної посадки, та негайно залишили цей район", – уточнює СММ.
А 18 лютого в період між 13:27 і 13:38 подвійний GPS-сигнал безпілотного літального апарата СММ дальнього радіуса дії зазнав глушіння під час польоту на висоті приблизно 6000 футів поблизу н. п. Донецький (непідконтрольний урядові, 49 км на захід від Луганська), що неподалік від лінії зіткнення.
"О 13:38 на відстані близько 600 метрів на південний схід від н. п. Бердянка (непідконтрольний урядові, 45 км на захід від Луганська) БПЛА почав неконтрольовано крутитися навколо своєї осі і втрачати висоту. За оцінкою СММ, БПЛА розбився у цьому районі", – повідомляє місія.
"Спостерігачі запустили міні-БПЛА над Бердянкою, проте встановити місцезнаходження БПЛА дальнього радіуса дії так і не вдалося. Місія продовжуватиме уточнювати обставини цього інциденту", – додає СММ ОБСЄ.
Раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що зафіксували над окупованою частиною Донбасу польоти літака Ту-95 чи Ту-142.
Однак командування повітряних сил ЗСУ спростувало інформацію про спостережний політ літака Повітряно-космічних Сил РФ в районі проведення ООС.
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