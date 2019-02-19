ЗСУ спростовує політ російського ТУ-95 над Донбасом
"В мережі Інтернет, деякими інформаційними інтернет-виданнями розповсюджується інформація, що нібито 15 лютого 2019 року у повітряному просторі України в районі проведення ООС спостерігався проліт літака Повітряно-космічних Сил РФ типу ТУ-95. Перевіривши вище вказану інформацію повідомляємо, що вона не відповідає дійсності", - повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, чергові сили протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України щоденно несуть бойове чергування та готові швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря.
Раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що зафіксували над окупованою частиною Донбасу польоти літака Ту-95 чи Ту-142.
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