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ЗСУ спростовує політ російського ТУ-95 над Донбасом

Наголошується, що інформація ОБСЄ не відповідає дійсності
Командування повітряних сил ЗСУ спростувало інформацію про спостережний політ літака Повітряно-космічних Сил РФ в районі проведення ООС.
ЗСУ спростовує політ російського ТУ-95 над Донбасом

"В мережі Інтернет, деякими інформаційними інтернет-виданнями розповсюджується інформація, що нібито 15 лютого 2019 року у повітряному просторі України в районі проведення ООС спостерігався проліт літака Повітряно-космічних Сил РФ типу ТУ-95. Перевіривши вище вказану інформацію повідомляємо, що вона не відповідає дійсності", - повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, чергові сили протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України щоденно несуть бойове чергування та готові швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря.

Раніше спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що зафіксували над окупованою частиною Донбасу польоти літака Ту-95 чи Ту-142.

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19 02 2019 17:17
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