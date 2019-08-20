Офіс президента планує заохочувати "викривачів" корупції 10% від суми хабара

Способи мотивації громадян за повідомлення про корупцію вимагають змін до чинного законодавства

В Офісі президента України планують заохочувати українців, які будуть повідомляти про факти корупції, десятьма відсотками від суми хабара.

Про це заявив заступник керівника Офісу глави держави Руслан Рябошапка, повідомляє пресслужба ОП.

Водночас, за його словами, способи мотивації громадян за повідомлення про корупцію вимагають змін до чинного законодавства.

В ОП готують законопроєкти, які встановлять порядок повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, права і гарантії захисту "викривачів" та їх близьких.

Законопроєкти внесе до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо двох колишніх співробітників державної газовидобувної компанії "Укргазвидобування" за підозрою в отриманні 1 млн доларів хабара.